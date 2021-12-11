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Μη διαθέσιμο πλέον
Ασύρματη μουσική
Εξαιρετικής ποιότητας ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά χωρίς καλώδια για ελευθερία κίνησης.
Μετάδοση FM
Επαναφορτιζόμενη
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.
Αυτό το έξυπνο ηλεκτρονικό κύκλωμα εξασφαλίζει ότι το επίπεδο εισόδου ήχου ρυθμίζεται αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, αποτρέποντας την παραμόρφωση και διασφαλίζοντας την απόλαυση.
4.3
από 5
10
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Πλεονεκτήματα
alles
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones