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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ασύρματη μουσική

Εξαιρετικής ποιότητας ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά χωρίς καλώδια για ελευθερία κίνησης.

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Επαναφορτιζόμενη

Ασύρματη μουσική

  • Μετάδοση FM

  • Επαναφορτιζόμενη

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Η λειτουργία ALC αποτρέπει την παραμόρφωση των σημάτων εισόδου

Αυτό το έξυπνο ηλεκτρονικό κύκλωμα εξασφαλίζει ότι το επίπεδο εισόδου ήχου ρυθμίζεται αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, αποτρέποντας την παραμόρφωση και διασφαλίζοντας την απόλαυση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

10

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Πλεονεκτήματα

alles

Μειονεκτήματα

geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.