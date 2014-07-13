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Μη διαθέσιμο πλέον
Ελαφρότητα και άνεση
Εξαιρετικής ποιότητας ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά χωρίς καλώδια για ελευθερία κίνησης.
Μετάδοση FM
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.
Δεν χρειάζεται να αγοράσετε μπαταρίες για να αρχίσετε τη χρήση. Απλά τοποθετήστε τις συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες και ξεκινήστε!
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones