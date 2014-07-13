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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ελαφρότητα και άνεση

Εξαιρετικής ποιότητας ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά χωρίς καλώδια για ελευθερία κίνησης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματο

Ελαφρότητα και άνεση

  • Μετάδοση FM

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας αμέσως

Δεν χρειάζεται να αγοράσετε μπαταρίες για να αρχίσετε τη χρήση. Απλά τοποθετήστε τις συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες και ξεκινήστε!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

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Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.