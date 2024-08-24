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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Προστατευτική επίστρωση SkinGlide
Λεπίδες SteelPrecision
Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελείται από έως 2.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό χιλιοστό και μειώνει την τριβή στο δέρμα* κατά 25%, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.
Πανίσχυρες αλλά παράλληλα μαλακές, οι 45 αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelPrecision σε αυτήν την ξυριστική μηχανή της Philips ολοκληρώνουν έως και 90.000 εργασίες κοπής το λεπτό, κόβοντας περισσότερες τρίχες ανά κίνηση** για καθαρό και εύκολο φινίρισμα.
Η τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής καταγράφει τον τρόπο ξυρίσματος και σας καθοδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική τεχνική. Μετά από μόλις τρία ξυρίσματα, η πλειοψηφία των ανδρών πέτυχε καλύτερη τεχνική ξυρίσματος με λιγότερα περάσματα***.
4.3
από 5
2959
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zebra2737
24/08/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αυτό το προϊόν έχει έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά
Πρώτη φορά χρησιμοποιώ ηλεκτρική μηχανή και έχει καλό αποτέλεσμα σε σύγκριση με ξυραφάκι. Μου άρεσε ότι ξυρίζει τις τρίχες σε βάθος. Δεν μου άρεσε ότι είναι λίγο δύσκολο στη χρήση. Το προτείνω σε έμπειρους χρήστες που ψάχνουν ποιότητα.
Πλεονεκτήματα
Ξυρίζει σε βάθος τις τρίχες
Μειονεκτήματα
Δύσκολο στη χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Dim kazazop
16/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή
Πολύ καλό ξύρισμα και βαθύ χωρίς ερεθισμούς και αθόρυβη.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Panos24
06/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ στιβαρή ξυριστική μηχανή
Πολύ βαθύ και γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή
Πλεονεκτήματα
Πολύ βαθύ ξύρισμα, γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
σε σύγκριση με υλικό χωρίς επίστρωση
Δοκιμή έναντι της σειράς 3000 της Philips.
* Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής GroomTribe το 2019.
* * σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη