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  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
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  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
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  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S7782/50

4.3
| (2959) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας
Η μηχανή Philips Series 7000 γλιστράει ομαλά πάνω στο δέρμα, κόβοντας κάθε τρίχα πολύ κοντά – ακόμα και στα γένια 3 ημερών. Εξοπλισμένη με εξελιγμένη τεχνολογία SkinIQ, η μηχανή ανιχνεύει, προσαρμόζεται και ακολουθεί τη σωστή κίνηση, για καλύτερη προστασία της επιδερμίδας.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Βαθύ ξύρισμα, εξελιγμένη προστασία της επιδερμίδας

  • Προστατευτική επίστρωση SkinGlide

  • Λεπίδες SteelPrecision

  • Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

Ξυριστική μηχανή που μειώνει την τριβή για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Ξυριστική μηχανή που μειώνει την τριβή για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελείται από έως 2.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό χιλιοστό και μειώνει την τριβή στο δέρμα* κατά 25%, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.

Μεγαλύτερη απόδοση κοπής σε κάθε κίνηση

Μεγαλύτερη απόδοση κοπής σε κάθε κίνηση

Πανίσχυρες αλλά παράλληλα μαλακές, οι 45 αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelPrecision σε αυτήν την ξυριστική μηχανή της Philips ολοκληρώνουν έως και 90.000 εργασίες κοπής το λεπτό, κόβοντας περισσότερες τρίχες ανά κίνηση** για καθαρό και εύκολο φινίρισμα.

Σας καθοδηγεί για μια βελτιωμένη τεχνική ξυρίσματος

Σας καθοδηγεί για μια βελτιωμένη τεχνική ξυρίσματος

Η τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής καταγράφει τον τρόπο ξυρίσματος και σας καθοδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική τεχνική. Μετά από μόλις τρία ξυρίσματα, η πλειοψηφία των ανδρών πέτυχε καλύτερη τεχνική ξυρίσματος με λιγότερα περάσματα***.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

2959

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

24/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αυτό το προϊόν έχει έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

Πρώτη φορά χρησιμοποιώ ηλεκτρική μηχανή και έχει καλό αποτέλεσμα σε σύγκριση με ξυραφάκι. Μου άρεσε ότι ξυρίζει τις τρίχες σε βάθος. Δεν μου άρεσε ότι είναι λίγο δύσκολο στη χρήση. Το προτείνω σε έμπειρους χρήστες που ψάχνουν ποιότητα.

Πλεονεκτήματα

Ξυρίζει σε βάθος τις τρίχες

Μειονεκτήματα

Δύσκολο στη χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

16/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή

Πολύ καλό ξύρισμα και βαθύ χωρίς ερεθισμούς και αθόρυβη.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

06/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ στιβαρή ξυριστική μηχανή

Πολύ βαθύ και γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή

Πλεονεκτήματα

Πολύ βαθύ ξύρισμα, γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με υλικό χωρίς επίστρωση

  2. Δοκιμή έναντι της σειράς 3000 της Philips.

  3. * Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής GroomTribe το 2019.

  4. * * σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη