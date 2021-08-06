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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver

S1310/04

3.9
| (195) Κριτικές
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Κριτικές

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3.9

από 5

195

Κριτικές

06/08/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αγαπημένη μηχανή προσώπου

Την έχω αγοράσει δύο φορές! Την χρησιμοποιώ χρόνια. Την προηούμενη την άλλαξα γιατί την χρησιμοποίησα αρκετά χρόνια με τα ίδια ξυραφάκια (ναι ακόμα ξύριζαν!). Μετά είδα τις τιμές των ανταλλακτικών και την τιμή της μηχανής στο Black Friday και ήταν καλύτερη επιλογή να αγοράσω κανούργια μηχανή παρά ανταλλακτικό. Είναι φοβερή μηχανή για τα λεφτά της, ίσως η καλύτερη (για μένα). Θα την αγόραζα και 3η φορά αλλά ακόμα ξυρίζει υπέροχα!!!

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα, βάθος ξυρίσματος, καθόλου ερεθισμοί, βελούδινη άισθηση στο ξύρισμα

Μειονεκτήματα

Ανταλλατκικά ξυραφάκια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

This must be the best value shaver on the market

This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.

Πλεονεκτήματα

as above

Μειονεκτήματα

none that I can find

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Close Shave

Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.

Πλεονεκτήματα

Nice lines and easy to operate and clean.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.