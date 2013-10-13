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Μη διαθέσιμο πλέον
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
TripleTrack
Ανταλλακτική μονάδα
Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.
Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
3.8
από 5
52
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
randal
13/10/2013
Italia
ottimo prodotto
il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
CTV46
01/09/2013
Italia
Prodotto da consigliare
Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
losna
01/09/2013
Italia
ottimo
come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura