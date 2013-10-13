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Μη διαθέσιμο πλέον

κεφαλές ξυρίσματος

RQ10/50

3.8

| (52) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.

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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • TripleTrack

  • Ανταλλακτική μονάδα

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

52

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/10/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto da consigliare

Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

01/09/2013

Italia

Italia

ottimo

come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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