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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μονάδα ξυρίσματος

RQ10/40

3.8
| (52) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Κάθε χρόνο, οι λεπίδες σας διανύουν απόσταση ίση με το ύψος του όρους Έβερεστ... 10 φορές! Μετά από τόση ταλαιπωρία, ακόμα και τα καλύτερα υλικά μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους. Διατηρήστε την κορυφαία απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής - Αντικαθιστάτε τις κεφαλές κάθε 2 χρόνια.
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε

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Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

52

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/10/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto da consigliare

Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

01/09/2013

Italia

Italia

ottimo

come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.