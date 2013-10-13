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Μη διαθέσιμο πλέον
Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε
Αντικαταστήστε με την SH70
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.
3.8
από 5
52
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
randal
13/10/2013
Italia
ottimo prodotto
il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
CTV46
01/09/2013
Italia
Prodotto da consigliare
Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
losna
01/09/2013
Italia
ottimo
come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ10/50 testine di rasatura