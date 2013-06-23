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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ1085/22
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Με σύστημα Jet Clean
Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.
Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
Βραβεία
3.7
από 5
7
Κριτικές
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique