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  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
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  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο

Μη διαθέσιμο πλέον

arcitecΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

RQ1085/22

3.7
| (7) Κριτικές

1 βραβείο

Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
Για τους άντρες που θέλουν μόνο το καλύτερο, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips arcitec RQ1085 συνδυάζει την τεχνολογία Flex & Pivot με τις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο

  • Με σύστημα Jet Clean

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612375

Κριτικές

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3.7

από 5

7

Κριτικές

2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

07/01/2011

France

France

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.