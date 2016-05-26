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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ1060/20
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Με οθόνη-καθρέπτη
Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.
Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
Βραβεία
3.9
από 5
17
Κριτικές
Massi77
26/05/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Rasoi philips
Prodotto eccellente purtroppo la serie 9000 costa tanto se no la prenderei subito radersi sotto la doccia deve essere il massimo il mio arcitec ha10 anni nn può farlo cnq ottimo prodotto ricambi solo originali gli altri nn valgono nulla
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Πλεονεκτήματα
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Μειονεκτήματα
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
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Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
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Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
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Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin