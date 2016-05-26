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  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
  • Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο

Μη διαθέσιμο πλέον

arcitecΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

RQ1060/20

3.9
| (17) Κριτικές

1 βραβείο

Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο
Για τους άντρες που θέλουν μόνο το καλύτερο, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips arcitec RQ1060 συνδυάζει την τεχνολογία Flex & Pivot με τις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής για εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα, ακόμη και στο λαιμό

Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την Νο1 εταιρεία στον κόσμο

  • Με οθόνη-καθρέπτη

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Το σύστημα Flex & Pivot ακολουθεί απόλυτα κάθε καμπύλη

Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Ξυριστικές κεφαλές Triple-Track με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.9

από 5

17

Κριτικές

2

26/05/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Rasoi philips

Prodotto eccellente purtroppo la serie 9000 costa tanto se no la prenderei subito radersi sotto la doccia deve essere il massimo il mio arcitec ha10 anni nn può farlo cnq ottimo prodotto ricambi solo originali gli altri nn valgono nulla

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Πλεονεκτήματα

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Μειονεκτήματα

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

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Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

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Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.