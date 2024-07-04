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Μη διαθέσιμο πλέον
QT4005/15
3.6
από 5
68
Κριτικές
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Πλεονεκτήματα
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Μειονεκτήματα
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-04
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer