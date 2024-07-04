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Μη διαθέσιμο πλέον

Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

QT4005/15

3.6

| (68) Κριτικές

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Κριτικές

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3.6

από 5

68

Κριτικές

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Πλεονεκτήματα

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Μειονεκτήματα

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-04

29/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Easy to use

I love this product and recommend to everyone . Thank you

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

29/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Easy to use

I love this product and recommend to everyone . Thank you

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

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