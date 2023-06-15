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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Μη διαθέσιμο πλέον

OneBlade 360Πρόσωπο

QP2734/30

4.3
| (4425) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Το νέο OneBlade 360 τριμάρει, διαμορφώνει και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους πιο εύκολα από ποτέ. Ξυρίστε και τριμάρετε ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία με λιγότερα* περάσματα. Ξεχάστε τα πολλά βήματα και τα πολύπλοκα εργαλεία: το OneBlade κάνει τα πάντα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Τριμάρισμα, διαμόρφωση, ξύρισμα

  • Λεπίδα 360

  • Ρυθμιζόμενη χτένα 5 σε 1

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά δευτερόλεπτο) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.

Πρωτοποριακή λεπίδα 360

Πρωτοποριακή λεπίδα 360

Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σας. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.

Ρυθμιζόμενη χτένα 5 σε 1

Ρυθμιζόμενη χτένα 5 σε 1

Χτένα που διαθέτει μοναδικό ανοικτό σχεδιασμό, για αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς να φράζει και να διακόπτει την καθημερινή σας ρουτίνα, ακόμα και σε μακριές και πυκνές τρίχες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

4425

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.

Πλεονεκτήματα

Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Μειονεκτήματα

Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

13/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετικό!

Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.

Μειονεκτήματα

Κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

05/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.

Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο QP210

  2. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.