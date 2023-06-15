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Μη διαθέσιμο πλέον
Τριμάρισμα, διαμόρφωση, ξύρισμα
Λεπίδα 360
Ρυθμιζόμενη χτένα 5 σε 1
Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά δευτερόλεπτο) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.
Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σας. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.
Χτένα που διαθέτει μοναδικό ανοικτό σχεδιασμό, για αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς να φράζει και να διακόπτει την καθημερινή σας ρουτίνα, ακόμα και σε μακριές και πυκνές τρίχες.
4.3
από 5
4425
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
efnikos
15/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.
Πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Dim6
13/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό!
Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
05/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.
Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο QP210
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.