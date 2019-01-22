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Μη διαθέσιμο πλέον
QG3150/30
Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια
Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.
Συν
7 σε 1
Ένα εύρος εξαρτημάτων για να μπορείτε να διαμορφώνετε, διατηρείτε και καθορίζετε τα μαλλιά σας και/ή τις τρίχες του προσώπου σας στο στυλ που επιθυμείτε.
Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.
Οι σκληρυμένες αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο κοφτερές από το τιτάνιο*.
3.7
από 5
26
Κριτικές
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
unopiùbello
15/05/2012
Italia
Il prodotto è magnifico
Uso questo prodotto da anni ed è davvero eccellente. Taglia in maniera precisa e sicura. Inoltre il fatto di essere impermeabile lo rende davvero versatile. Consigliatissimo!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale