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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 3000Σετ περιποίησης

QG3150/30

3.7

| (26) Κριτικές

Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια

  • Συν

  • 7 σε 1

7 εξαρτήματα για απεριόριστες επιλογές στυλ

7 εξαρτήματα για απεριόριστες επιλογές στυλ

Ένα εύρος εξαρτημάτων για να μπορείτε να διαμορφώνετε, διατηρείτε και καθορίζετε τα μαλλιά σας και/ή τις τρίχες του προσώπου σας στο στυλ που επιθυμείτε.

Τεχνολογία MicroBlade για πρωτόγνωρη ακρίβεια

Τεχνολογία MicroBlade για πρωτόγνωρη ακρίβεια

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*: Λεπίδες ακόμα πιο σκληρές για μεγάλη διάρκεια ζωής

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*: Λεπίδες ακόμα πιο σκληρές για μεγάλη διάρκεια ζωής

Οι σκληρυμένες αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο κοφτερές από το τιτάνιο*.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

26

Κριτικές

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

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Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

15/05/2012

Italia

Italia

Il prodotto è magnifico

Uso questo prodotto da anni ed è davvero eccellente. Taglia in maniera precisa e sicura. Inoltre il fatto di essere impermeabile lo rende davvero versatile. Consigliatissimo!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.