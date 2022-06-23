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Μη διαθέσιμο πλέον
Σετ περιποίησης 4 σε 1
Το επαγγελματικό σετ περιποίησης Philips με τρίμερ για τα μαλλιά, τα γένια, τη μύτη και τα αυτιά είναι το απόλυτο εργαλείο για να δημιουργείτε το κατάλληλο look για κάθε περίσταση.
4 σε 1
Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.
Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.
4.9
από 5
7
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Taktsig
23/06/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν!
Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-23
morganfan
19/11/2020
Ελλάδα
Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια
η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω
Πλεονεκτήματα
αντοχη
Μειονεκτήματα
μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-18
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit