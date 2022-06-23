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  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εμπρός-άνω-αριστερής πλευράς προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 3000Σετ περιποίησης

QG3020/10

4.9

| (7) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Σετ περιποίησης 4 σε 1

Το επαγγελματικό σετ περιποίησης Philips με τρίμερ για τα μαλλιά, τα γένια, τη μύτη και τα αυτιά είναι το απόλυτο εργαλείο για να δημιουργείτε το κατάλληλο look για κάθε περίσταση.

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Δημιουργήστε το δικό σας στυλ

Σετ περιποίησης 4 σε 1

  • 4 σε 1

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους από 1-18 χιλ.

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.9

από 5

7

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/06/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν!

Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-23

19/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια

η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω

Πλεονεκτήματα

αντοχη

Μειονεκτήματα

μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-18

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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