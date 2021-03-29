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  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
  • Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας

Μη διαθέσιμο πλέον

κουρευτική μηχανή do it yourself

QC5170/00

4.2
| (90) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας
Η πρώτη κουρευτική μηχανή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κουρεύεστε μόνοι σας, χάρη στην κεφαλή με δυνατότητα περιστροφής 180° και τη σχεδίαση που προσαρμόζεται στη μορφή του κεφαλιού. Μπορείτε να φτάσετε εύκολα ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία. Τώρα το κούρεμα των μαλλιών σας είναι πιο εύκολο από ποτέ!
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία

Κόψτε μόνοι σας τα μαλλιά σας

  • Περιστρεφόμενο στοιχείο κοπής 180°

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Εύχρηστη λαβή για πλήρη έλεγχο

Εύχρηστη λαβή για πλήρη έλεγχο

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό, ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο και να χρησιμοποιείτε το προϊόν με ευκολία

Πανίσχυρη μπαταρία για εύκολη κοπή όλων των τύπων μαλλιών

Πανίσχυρη μπαταρία για εύκολη κοπή όλων των τύπων μαλλιών

Η πανίσχυρη μπαταρία παρέχει υψηλή απόδοση για την κοπή ακόμη και των πιο χοντρών τριχών

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

90

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

29/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

The best hair clipper I've ever owned

Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.

Πλεονεκτήματα

Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.

Μειονεκτήματα

You can't get replacement combs

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

28/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

04/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

great to use feels great in hand

Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.