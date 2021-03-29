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Μη διαθέσιμο πλέον
Περιστρεφόμενο στοιχείο κοπής 180°
Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό, ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο και να χρησιμοποιείτε το προϊόν με ευκολία
Η πανίσχυρη μπαταρία παρέχει υψηλή απόδοση για την κοπή ακόμη και των πιο χοντρών τριχών
4.2
από 5
90
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Johnnie1350
29/03/2021
United Kingdom
The best hair clipper I've ever owned
Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.
Πλεονεκτήματα
Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.
Μειονεκτήματα
You can't get replacement combs
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper
Bri421
28/01/2015
United Kingdom
Excellent
Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper
wayne19721972
04/01/2015
United Kingdom
great to use feels great in hand
Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5170/00 do it yourself hair clipper