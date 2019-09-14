2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
QC5000/00
Σας εγγυάται ομοιόμορφο κούρεμα χάρη στο κατοχυρωμένο σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος 2D. Προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού σας προσφέροντάς σας πλήρη έλεγχο του χτενίσματός σας!
Δημιουργήστε οποιοδήποτε στυλ μέχρι 8 σκάλες, μήκους από 1-21 χιλιοστά, μόνο με αυτή τη μοναδική ρυθμιζόμενη χτένα. Το ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας σάς επιτρέπει να κουρεύετε με σιγουριά.
2.0
από 5
1
Κριτική
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024