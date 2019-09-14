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  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή
  • Κουρευτική μηχανή

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 1000Κουρευτική μηχανή

QC5000/00

2
| (1) Κριτική
Κουρευτική μηχανή
Αυτή η κουρευτική μηχανή Philips σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε όποιο στιλ θέλετε.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Δε χρειάζεται εξάσκηση

Κουρευτική μηχανή

Απόλυτος έλεγχος

Απόλυτος έλεγχος

Σας εγγυάται ομοιόμορφο κούρεμα χάρη στο κατοχυρωμένο σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος 2D. Προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού σας προσφέροντάς σας πλήρη έλεγχο του χτενίσματός σας!

Ασφαλές και απλό φορμάρισμα

Ασφαλές και απλό φορμάρισμα

Δημιουργήστε οποιοδήποτε στυλ μέχρι 8 σκάλες, μήκους από 1-21 χιλιοστά, μόνο με αυτή τη μοναδική ρυθμιζόμενη χτένα. Το ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας σάς επιτρέπει να κουρεύετε με σιγουριά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 