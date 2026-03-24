ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Σειρά 2000 Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

Υποστήριξη

Σειρά 2000Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

NA231/00

Σειρά 2000 Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UK Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 495.8 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 205.5 kB
  • 24 March 2026

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε