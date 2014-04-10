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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips FidelioΑκουστικά με στήριγμα κεφαλής

M1WT/00

4.8

| (9) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3 Βραβεία

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Τα ακουστικά Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία μουσικής. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου κι αν βρίσκεστε!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

  • Fidelio

  • Λευκό

Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου

Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου.

Συχνότητα απόκρισης που έχει συντονιστεί ώστε να ξεχωρίζει τις προτιμήσεις των ακροατών

Χάρη σε εκτεταμένες έρευνες, έχουμε κερδίσει πολύτιμη γνώση για τις ηχητικές προτιμήσεις των ακροατών, όπως για παράδειγμα την ισορροπία των χαρακτηριστικών ήχου που προτιμούν. Στη συνέχεια, οι ειδικοί ακουστικής συντόνισαν τα Fidelio M1 ώστε να συνυπολογίζουν όλες τις λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές προσλαμβάνουν τον ήχο, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το αυτί αντανακλά τον ήχο και αντηχεί ως απόκριση σε αυτόν. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, τα ακουστικά M1 έχουν κατασκευαστεί ώστε να αναπαράγουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα τον αυθεντικό ήχο της ηχογράφησης - συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων στιλ ηχογράφησης.

Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια

Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια

Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ασφάλισης, που ενσωματώνεται στον εσωτερικό θάλαμο με στόχο την αποτροπή κάθε περιττής διαρροής ήχου και τη διατήρηση όλων των ηχητικών λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα; Εξαιρετική επέκταση μπάσων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-961310
  • Εικόνα του AWARD-961301
  • Εικόνα του AWARD-1679531

Κριτικές

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4.8

από 5

9

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

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Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset

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Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1WT Casque avec micro supra-aural

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.