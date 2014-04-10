2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
Τα ακουστικά Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία μουσικής. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου κι αν βρίσκεστε!
Fidelio
Λευκό
Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου.
Χάρη σε εκτεταμένες έρευνες, έχουμε κερδίσει πολύτιμη γνώση για τις ηχητικές προτιμήσεις των ακροατών, όπως για παράδειγμα την ισορροπία των χαρακτηριστικών ήχου που προτιμούν. Στη συνέχεια, οι ειδικοί ακουστικής συντόνισαν τα Fidelio M1 ώστε να συνυπολογίζουν όλες τις λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές προσλαμβάνουν τον ήχο, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το αυτί αντανακλά τον ήχο και αντηχεί ως απόκριση σε αυτόν. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, τα ακουστικά M1 έχουν κατασκευαστεί ώστε να αναπαράγουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα τον αυθεντικό ήχο της ηχογράφησης - συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων στιλ ηχογράφησης.
Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ασφάλισης, που ενσωματώνεται στον εσωτερικό θάλαμο με στόχο την αποτροπή κάθε περιττής διαρροής ήχου και τη διατήρηση όλων των ηχητικών λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα; Εξαιρετική επέκταση μπάσων.
Βραβεία
4.8
από 5
9
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT Casque avec micro supra-aural
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT Casque avec micro supra-aural
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για M1WT On-ear headband headset