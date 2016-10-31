Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης

Σήμερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος από ποτέ. Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία τους για περισσότερο χρόνο, με τις αλκαλικές μπαταρίες Power της Philips.