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Μη διαθέσιμο πλέον

Power AlkalineΜπαταρία

LR03P1F/00

Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης

Σήμερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος από ποτέ. Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία τους για περισσότερο χρόνο, με τις αλκαλικές μπαταρίες Power της Philips.

Δείτε όλα τα οφέλη

Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης

  • AAA

  • Αλκαλικές

Αλκαλικές μπαταρίες Philips χωρίς καθόλου κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο

Οι συγκεκριμένες μπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση πως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά μέταλλα, όπως το κάδμιο, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος.

Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 10 χρόνια

Κάθε μπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται. Εγγυούμαστε ότι η μπαταρία διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της ενέργειας πριν την ημερομηνία λήξης.

Ολοκληρωμένη σειρά σημαίνει μπαταρίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες

Η Philips προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά μπαταριών (AA, AAA, C, D, 9V) σε διαφορετικές συσκευασίες, για τις ανάγκες κάθε καταναλωτή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.