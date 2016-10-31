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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Μη διαθέσιμο πλέον
LR03P1F/00
Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης
Σήμερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος από ποτέ. Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία τους για περισσότερο χρόνο, με τις αλκαλικές μπαταρίες Power της Philips.
AAA
Αλκαλικές
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση πως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά μέταλλα, όπως το κάδμιο, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος.
Κάθε μπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται. Εγγυούμαστε ότι η μπαταρία διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της ενέργειας πριν την ημερομηνία λήξης.
Η Philips προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά μπαταριών (AA, AAA, C, D, 9V) σε διαφορετικές συσκευασίες, για τις ανάγκες κάθε καταναλωτή.
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