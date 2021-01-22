Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Λαβή Sonicare Prestige 9900
- Κεφαλή βουρτσίσματος Premium All-in-One (A3)
- Χωνευτό σποτ
- Θήκη μεταφοράς και φόρτισης USB-C
HX9992/12
Εξατομικευμένη φροντίδα για τη στοματική σας υγιεινή
Ανακαλύψτε την πιο εξελιγμένη ηλεκτρική μας οδοντόβουρτσα: τη Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 με τεχνολογία SenseIQ. Ενισχύει τη δοκιμασμένη μας sonic τεχνολογία με νοημοσύνη, αισθητήρες και προσαρμογή, ώστε να σας προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα στοματικής υγείας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Όλοι βουρτσίζουν διαφορετικά, γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την κεφαλή βουρτσίσματος με τρίχες πολλαπλών γωνιών, για αφαίρεση της πλάκας κατά το βούρτσισμα ανεξάρτητα από την τεχνική σας. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας All-in-One A3 προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη πλάκα, φροντίζει 15 φορές περισσότερο για πιο υγιή ούλα σε έξι εβδομάδες και μειώνει έως και 100% τις κηλίδες σε λιγότερο από δύο ημέρες σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.
Η τεχνολογία SenseIQ βοηθά στην εξισορρόπηση του στυλ βουρτσίσματός σας και εντοπίζει την πίεση, την κίνηση και την κάλυψη έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Αν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η οδοντόβουρτσα παρεμβαίνει και προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο έντασης, προστατεύοντας τα δόντια και τα ούλα σας.
Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με διακριτικό τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει για να προστατεύσετε τα ούλα σας.
Βελτιώστε τη ρουτίνα στοματικής φροντίδας με 15 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε αναζητάτε βαθύ καθαρισμό είτε εστιάζετε σε συγκεκριμένα θέματα, αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας. Επιλέξτε μεταξύ πέντε λειτουργιών, Clean, White+, Gum Health, Deep Clean και Sensitive, και προσαρμόστε τη σε ένα από τα τρία επίπεδα έντασης για προσαρμοσμένο καθαρισμό.
Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγεία με την οδοντόβουρτσα και την εφαρμογή Sonicare. Αυτά τα δύο συνδυάζονται απρόσκοπτα για να προσφέρουν καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένη καθοδήγηση και προσαρμοσμένες πληροφορίες για τη βελτίωση της ρουτίνας βουρτσίσματος. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας, βελτιώστε την τεχνική σας και λάβετε συνεχή σχόλια για να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε βούρτσισμα. Μαζί, είστε ασταμάτητοι. Παράλληλα, ο αυτόματος συγχρονισμός διατηρεί ενημερωμένα τα δεδομένα βουρτσίσματος στην εφαρμογή, ακόμα και όταν δεν βουρτσίζετε με την εφαρμογή δίπλα σας.
Κάθε χαρακτηριστικό αυτής της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, από την κομψή της σχεδίαση έως την υπερσύγχρονη βάση φόρτισης, έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια από τους ειδικούς σχεδιαστές και μηχανικούς μας. Επιπλέον, με τη συμπεριλαμβανόμενη θήκη μεταφοράς και φόρτισης, μπορείτε να τηρείτε την καθημερινή περιποίηση των δοντιών σας, ακόμα και στις μετακινήσεις σας.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 14 ημέρες με μία μόνο πλήρη φόρτιση, προσφέροντας ένα νέο επίπεδο άνεσης στην καθημερινότητά σας.
