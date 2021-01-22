Αναζήτηση όρων

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    HX9992/12

    Εξατομικευμένη φροντίδα για τη στοματική σας υγιεινή

    Ανακαλύψτε την πιο εξελιγμένη ηλεκτρική μας οδοντόβουρτσα: τη Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 με τεχνολογία SenseIQ. Ενισχύει τη δοκιμασμένη μας sonic τεχνολογία με νοημοσύνη, αισθητήρες και προσαρμογή, ώστε να σας προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα στοματικής υγείας.

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    Εξατομικευμένη φροντίδα για τη στοματική σας υγιεινή

    Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη πλάκα*

    • SenseIQ
    • Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*
    • 15 φορές πιο υγιή ούλα**
    • Οπτικός αισθητήρας πίεσης
    • 5 λειτουργίες και 3 επίπεδα έντασης
    20 φορές πιο αποτελεσματική στην αφαίρεση της πλάκας*, απαλή για τα ούλα

    20 φορές πιο αποτελεσματική στην αφαίρεση της πλάκας*, απαλή για τα ούλα

    Όλοι βουρτσίζουν διαφορετικά, γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την κεφαλή βουρτσίσματος με τρίχες πολλαπλών γωνιών, για αφαίρεση της πλάκας κατά το βούρτσισμα ανεξάρτητα από την τεχνική σας. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας All-in-One A3 προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη πλάκα, φροντίζει 15 φορές περισσότερο για πιο υγιή ούλα σε έξι εβδομάδες και μειώνει έως και 100% τις κηλίδες σε λιγότερο από δύο ημέρες σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

    Τεχνολογία SenseIQ για εξατομικευμένη εμπειρία

    Τεχνολογία SenseIQ για εξατομικευμένη εμπειρία

    Η τεχνολογία SenseIQ βοηθά στην εξισορρόπηση του στυλ βουρτσίσματός σας και εντοπίζει την πίεση, την κίνηση και την κάλυψη έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Αν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η οδοντόβουρτσα παρεμβαίνει και προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο έντασης, προστατεύοντας τα δόντια και τα ούλα σας.

    Ρευστή δράση Sonicare

    Ρευστή δράση Sonicare

    Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

    Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με διακριτικό τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει για να προστατεύσετε τα ούλα σας.

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Βελτιώστε τη ρουτίνα στοματικής φροντίδας με 15 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε αναζητάτε βαθύ καθαρισμό είτε εστιάζετε σε συγκεκριμένα θέματα, αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας. Επιλέξτε μεταξύ πέντε λειτουργιών, Clean, White+, Gum Health, Deep Clean και Sensitive, και προσαρμόστε τη σε ένα από τα τρία επίπεδα έντασης για προσαρμοσμένο καθαρισμό.

    Εξατομικευμένη καθοδήγηση και σχόλια σε πραγματικό χρόνο

    Εξατομικευμένη καθοδήγηση και σχόλια σε πραγματικό χρόνο

    Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγεία με την οδοντόβουρτσα και την εφαρμογή Sonicare. Αυτά τα δύο συνδυάζονται απρόσκοπτα για να προσφέρουν καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένη καθοδήγηση και προσαρμοσμένες πληροφορίες για τη βελτίωση της ρουτίνας βουρτσίσματος. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας, βελτιώστε την τεχνική σας και λάβετε συνεχή σχόλια για να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε βούρτσισμα. Μαζί, είστε ασταμάτητοι. Παράλληλα, ο αυτόματος συγχρονισμός διατηρεί ενημερωμένα τα δεδομένα βουρτσίσματος στην εφαρμογή, ακόμα και όταν δεν βουρτσίζετε με την εφαρμογή δίπλα σας.

    Σχεδιασμένη για να σας φροντίζει, με μεγάλη φροντίδα

    Σχεδιασμένη για να σας φροντίζει, με μεγάλη φροντίδα

    Κάθε χαρακτηριστικό αυτής της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, από την κομψή της σχεδίαση έως την υπερσύγχρονη βάση φόρτισης, έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια από τους ειδικούς σχεδιαστές και μηχανικούς μας. Επιπλέον, με τη συμπεριλαμβανόμενη θήκη μεταφοράς και φόρτισης, μπορείτε να τηρείτε την καθημερινή περιποίηση των δοντιών σας, ακόμα και στις μετακινήσεις σας.

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    14 ώρες διάρκεια μπαταρίας

    14 ώρες διάρκεια μπαταρίας

    Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 14 ημέρες με μία μόνο πλήρη φόρτιση, προσφέροντας ένα νέο επίπεδο άνεσης στην καθημερινότητά σας.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εντάσεις

      Δυνατά
      Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
      Μέτρια
      Για καθαρισμό κάθε μέρα
      Χαμηλά
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      100-240 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο)
      14 ημέρες
      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς οθόνη <0,06 W
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Μπλε του μεσονυκτίου

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση
      Υποστήριξη λογισμικού
      Η Philips παρέχει σχετικές ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς.

    • Συμβατότητα

      Συμβατότητα Android
      Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω
      Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
      Συνδέθηκε η εφαρμογή Sonicare
      Συμβατότητα iOS
      iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

    • Ευκολία στη χρήση

      Συμβατότητα λαβής
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Ένδειξη μπαταρίας
      Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
      Λαβή
      Κομψή και συμπαγής σχεδίαση
      Χρονομετρητής
      BrushPacer και SmartTimer

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      1 DiamondClean Prestige 9900
      Κεφαλές βουρτσίσματος
      1 A3 All-in-One
      Θήκη ταξιδιού
      1 θήκη μεταφοράς και φόρτισης USB Prestige
      Βάση σύνδεσης
      1 βάση φόρτισης και βάση

    • Καθαριστική απόδοση

      Αφαίρεση της πλάκας
      20 φορές πιο αποτελεσματική*
      Υγεία των ούλων
      Έως 15 φορές πιο υγιή ούλα***
      Λεύκανση
      Έως 100% αφαίρεση περισσότερων κηλίδων**
      Ταχύτητα
      62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

    • Λειτουργίες

      Καθαρισμός
      Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
      Βαθύς καθαρισμός
      Για αναζωογονητικό βαθύ καθαρισμό
      Υγεία των ούλων
      Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα σας
      Sensitive
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα
      Λεύκανση+
      Για βοήθεια στην αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών

    • Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

      Πληροφορίες για την πίεση
      • Ο δακτύλιος φωτίζεται με μοβ χρώμα
      • Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
      Υπενθύμιση αντικατάστασης
      Θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος
      SenseIQ
      Προσαρμόζει αυτόματα το βούρτσισμα ανάλογα με την πίεση και την κίνηση

    • Εφαρμογή Sonicare

      Αναφορές παρακολούθησης και προόδου
      Παρακολουθήστε τις συνήθειες βουρτσίσματος και τις βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου, με αναλυτικά δεδομένα και εξατομικευμένες πληροφορίες.
      Καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο με το SenseIQ
      Λάβετε άμεση πληροφόρηση για την πίεση, την κίνηση και την κάλυψη, για να βελτιώσετε την τεχνική βουρτσίσματός σας κατά τη χρήση.
      Εξατομικευμένη καθοδήγηση
      Αποκτήστε εξατομικευμένες συμβουλές βουρτσίσματος ανάλογα με τα μοτίβα και τις συνήθειες βουρτσίσματός σας.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Λαβή Sonicare Prestige 9900
    • Κεφαλή βουρτσίσματος Premium All-in-One (A3)
    • Χωνευτό σποτ
    • Θήκη μεταφοράς και φόρτισης USB-C
    • σε σύγκριση με μια χειροκίνητη οδοντόβουρτσα
    • *σε 6 εβδομάδες σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
    • **σε λιγότερο από 2 ημέρες σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

