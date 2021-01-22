Εξατομικευμένη καθοδήγηση και σχόλια σε πραγματικό χρόνο

Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγεία με την οδοντόβουρτσα και την εφαρμογή Sonicare. Αυτά τα δύο συνδυάζονται απρόσκοπτα για να προσφέρουν καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένη καθοδήγηση και προσαρμοσμένες πληροφορίες για τη βελτίωση της ρουτίνας βουρτσίσματος. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας, βελτιώστε την τεχνική σας και λάβετε συνεχή σχόλια για να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε βούρτσισμα. Μαζί, είστε ασταμάτητοι. Παράλληλα, ο αυτόματος συγχρονισμός διατηρεί ενημερωμένα τα δεδομένα βουρτσίσματος στην εφαρμογή, ακόμα και όταν δεν βουρτσίζετε με την εφαρμογή δίπλα σας.