HX9003/87
Η κεφαλή βουρτσίσματος για καθημερινό καθαρισμό
Στοχεύστε στην κρυμμένη πλάκα ανάμεσα στα δόντια με αυτήν την ανταλλακτική κεφαλή βουρτσίσματος Intercare από τη Philips Sonicare και απολαύστε τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Η κεφαλή βουρτσίσματος Intercare χρησιμοποιεί εξαιρετικά μακριές τρίχες για την αφαίρεση έως 3 φορές περισσότερης πλάκας** μεταξύ των δοντιών και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare της Philips έχουν εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό και είναι κλινικά ελεγμένες. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν τεχνολογία BrushSync. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος είναι συμβατή με όλες τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Philips Sonicare.*** Απλά τοποθετήστε ή αφαιρέστε την με ένα κλικ για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.
Μέλημά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.*
Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματός μας διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία, η οποία μπορεί να ανακυκλωθεί όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις.
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Συμβατότητα
Περιλαμβάνεται
Ποιότητα και απόδοση
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.