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Όλες οι σειρές

  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3000Mπλέντερ

HR2191/01

Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της καθημερινής ανάμειξης, με ισχύ 600W και την απόδοση λεπίδας που χρειάζεστε για να αναμειγνύετε όλα τα υλικά που θέλετε, ακόμη και για να θρυμματίζετε πάγο. Παρέχει λεία υφή με την ελάχιστη προσπάθεια και σε ελάχιστο χρόνο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μοναδικό σύστημα ProBlend

Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*

  • Σύστημα ProBlend

  • Μέγιστη χωρητικότητα 2 L

  • Ωφέλιμη χωρητικότητα 1,25 L

  • 2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία

  • Πλαστική κανάτα

Θρυμματίζει τον πάγο σε πολύ μικρά κομμάτια σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**

Θρυμματίζει τον πάγο σε πολύ μικρά κομμάτια σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**

Χρησιμοποιήστε το σύστημα ProBlend και τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να θρυμματίσετε τα παγάκια σε πολύ μικρά κομμάτια μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**. Ιδανικό για τα αγαπημένα σας παγωμένα ροφήματα και smoothies, εκπληκτικά και ξεχωριστά επιδόρπια.

2 ταχύτητες λειτουργίας και ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας

2 ταχύτητες λειτουργίας και ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας

Δημιουργήστε ένα ευρύ φάσμα ροφημάτων και προετοιμάστε γρήγορα τα συστατικά για τα αγαπημένα σας γεύματα με 2 ρύθμισεις ταχύτητας και ρυθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να επιλέξετε. Χρησιμοποιήστε το για συστατικά από βότανα, μπαχαρικά και λαχανικά, μέχρι άλεσμα καφέ, ακόμα και θρυμματισμό πάγου για να φτιάξετε ένα νόστιμο παγωμένο smoothie

Μεγάλη κανάτα, ιδανικό μέγεθος για τις ανάγκες της οικογένειάς

Μεγάλη κανάτα, ιδανικό μέγεθος για τις ανάγκες της οικογένειάς

Σερβίρει έως και 6 ποτά (με βάση το μέγεθος ποτηριού 200ml) χάρη στην οφέλιμη χωρητικότητα 1,25L.***

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή στη λειτουργία MAX σε διάφορες συνταγές

  2. αν ληφθεί υπόψη ένα ποτήρι των 200 ml