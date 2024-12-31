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Μη διαθέσιμο πλέον
HR2191/01
Σύστημα ProBlend
Μέγιστη χωρητικότητα 2 L
Ωφέλιμη χωρητικότητα 1,25 L
2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία
Πλαστική κανάτα
Χρησιμοποιήστε το σύστημα ProBlend και τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να θρυμματίσετε τα παγάκια σε πολύ μικρά κομμάτια μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**. Ιδανικό για τα αγαπημένα σας παγωμένα ροφήματα και smoothies, εκπληκτικά και ξεχωριστά επιδόρπια.
Δημιουργήστε ένα ευρύ φάσμα ροφημάτων και προετοιμάστε γρήγορα τα συστατικά για τα αγαπημένα σας γεύματα με 2 ρύθμισεις ταχύτητας και ρυθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να επιλέξετε. Χρησιμοποιήστε το για συστατικά από βότανα, μπαχαρικά και λαχανικά, μέχρι άλεσμα καφέ, ακόμα και θρυμματισμό πάγου για να φτιάξετε ένα νόστιμο παγωμένο smoothie
Σερβίρει έως και 6 ποτά (με βάση το μέγεθος ποτηριού 200ml) χάρη στην οφέλιμη χωρητικότητα 1,25L.***
Κριτικές
Δοκιμή στη λειτουργία MAX σε διάφορες συνταγές
αν ληφθεί υπόψη ένα ποτήρι των 200 ml