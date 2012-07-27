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  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
  • Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Daily CollectionΚάλυμμα μπλέντερ

HR2004/70

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση

Το μπλέντερ HR2004/70 της Philips συνδυάζει μοτέρ 350W, κανάτα 1,5L και λεπίδα 5 αστέρων για ιδανικά αποτελέσματα. Το ανακάτεμα στο μπλέντερ γίνεται παιχνιδάκι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μπλέντερ με λεπίδα 5 αστέρων και μοτέρ 350 W

Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση

  • 350W

  • Πλαστική κανάτα 1,5 L

  • με φίλτρο

  • 2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία

Διετής εγγύηση

Διετής εγγύηση

Πλήρης εγγύηση για 2 χρόνια.

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

Άθραυστη κανάτα

Άθραυστη κανάτα

Αποφύγετε τις απώλειες λόγω σπασίματος με αυτήν την κανάτα από ενισχυμένο πλαστικό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product & easy use/to clean

Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2004/70 Blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2004/70 Blender

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.