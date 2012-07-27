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Μη διαθέσιμο πλέον
Το δύσκολο ανακάτεμα στο μπλέντερ έγινε εύκολη υπόθεση
Το μπλέντερ HR2004/70 της Philips συνδυάζει μοτέρ 350W, κανάτα 1,5L και λεπίδα 5 αστέρων για ιδανικά αποτελέσματα. Το ανακάτεμα στο μπλέντερ γίνεται παιχνιδάκι.
350W
Πλαστική κανάτα 1,5 L
με φίλτρο
2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία
Πλήρης εγγύηση για 2 χρόνια.
Όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.
Αποφύγετε τις απώλειες λόγω σπασίματος με αυτήν την κανάτα από ενισχυμένο πλαστικό.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
thefifer
27/07/2012
United Kingdom
Great product & easy use/to clean
Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2004/70 Blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2004/70 Blender