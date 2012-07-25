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Μη διαθέσιμο πλέον
Επαναφορτιζόμενη
Εξασφαλίζει άψογη επαφή των 3 ξυριστικών κεφαλών με το δέρμα σας καθόλη τη διάρκεια του ξυρίσματος για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.
Η αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό της μονάδας ξυρίσματος εξασφαλίζει γρήγορο καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής με ένα ξέβγαλμα.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
4.0
από 5
224
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver
mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver
MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver