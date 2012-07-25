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  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
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  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.

Μη διαθέσιμο πλέον

8200 seriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ8250/17

4
| (224) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
Οι τρεις διαδρομές των ξυριστικών κεφαλών της Speed-XL προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.

  • Επαναφορτιζόμενη

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch: για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch: για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα

Εξασφαλίζει άψογη επαφή των 3 ξυριστικών κεφαλών με το δέρμα σας καθόλη τη διάρκεια του ξυρίσματος για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.

Εύκολος καθαρισμός με αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό

Εύκολος καθαρισμός με αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό

Η αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό της μονάδας ξυρίσματος εξασφαλίζει γρήγορο καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής με ένα ξέβγαλμα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

224

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8250 Electric shaver

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.