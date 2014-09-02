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Μη διαθέσιμο πλέον
HQ6645/16
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για ευέλικτο και απαλότερο ξύρισμα.
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.
1.5
από 5
2
Κριτικές
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Πλεονεκτήματα
leggero
Μειονεκτήματα
non taglia
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico