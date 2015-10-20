ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Μη διαθέσιμο πλέον

HP8607/00 KeraShine curler

HP8607/00

4.3
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Δείτε όλα τα οφέλη

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Πλεονεκτήματα

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Μειονεκτήματα

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.