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4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
paoloefs
20/10/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
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Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Πλεονεκτήματα
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Μειονεκτήματα
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
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ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
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