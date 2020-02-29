LLevo varias semanas probando la plancha de pelo y la verdad esque estoy muy satisfecha. La plancha nada más encenderla se calienta muy rápido, aproximadamente necesita unos 30seg.-1min. para calentarse del todo y que la puedas empezar a usar. Lo bueno que tiene también, es que con una pasada ya te deja el pelo liso y si quieres ondularlo también es muy buena opción.