ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Μη διαθέσιμο πλέον

Essential HP8321/00 Straightener

HP8321/00

4.3

| (41) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

41

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

29/02/2020

España

España

Excelente

Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

29/03/2019

España

España

Rapidez y buen resultado

Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

28/03/2019

España

España

MARAVILLOSA

Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.