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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6509/01

3.9

| (15) Κριτικές

Τέλειο, απαλό δέρμα για μεγαλύτερο διάστημα

Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες και όχι απλώς ημέρες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το δέρμα παραμένει απαλό και μεταξένιο για εβδομάδες, όχι μόνο για ημέρες

Τέλειο, απαλό δέρμα για μεγαλύτερο διάστημα

  • Για όλο το σώμα, με ξυριστική κεφαλή

Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για βαθιά και πιο ήπια αποτρίχωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για βαθιά και πιο ήπια αποτρίχωση

Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών

Ξυριστική κεφαλή με χτένα για το ξύρισμα και το τριμάρισμα των ευαίσθητων περιοχών

Ξυριστική κεφαλή με χτένα για το ξύρισμα και το τριμάρισμα των ευαίσθητων περιοχών

Το εξάρτημα ξυριστικής κεφαλής ακολουθεί τέλεια το περίγραμμα της γραμμής του μπικίνι ή των μασχαλών για βαθύ και απαλό ξύρισμα. Συνοδεύεται από μια πρόσθετη χτένα για το τριμάρισμα των πιο μακριών τριχών πριν από την αποτρίχωση ή το τριμάρισμα της περιοχής του μπικίνι.

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

15

Κριτικές

1

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Much less painful than I expected

I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.