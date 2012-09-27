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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6509/01
Τέλειο, απαλό δέρμα για μεγαλύτερο διάστημα
Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες και όχι απλώς ημέρες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.
Για όλο το σώμα, με ξυριστική κεφαλή
Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών
Το εξάρτημα ξυριστικής κεφαλής ακολουθεί τέλεια το περίγραμμα της γραμμής του μπικίνι ή των μασχαλών για βαθύ και απαλό ξύρισμα. Συνοδεύεται από μια πρόσθετη χτένα για το τριμάρισμα των πιο μακριών τριχών πριν από την αποτρίχωση ή το τριμάρισμα της περιοχής του μπικίνι.
Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!
3.9
από 5
15
Κριτικές
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator
Jailbird60
05/10/2011
United Kingdom
Much less painful than I expected
I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6509/01 Epilator