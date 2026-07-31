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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ πίτσας XXL
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HD9953/00
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Χάρη σε αυτό το κιτ για πίτσα της Philips με Airfryer, μπορείτε πραγματικά να γίνετε ειδικοί στην πίτσα. Λόγω του ότι δεν απαιτείται προθέρμανση, μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας πίτσα στο Airfryer σε μόλις 8 λεπτά!
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips