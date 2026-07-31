Χάρη σε αυτό το κιτ για πίτσα της Philips με Airfryer, μπορείτε πραγματικά να γίνετε ειδικοί στην πίτσα. Λόγω του ότι δεν απαιτείται προθέρμανση, μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας πίτσα στο Airfryer σε μόλις 8 λεπτά!