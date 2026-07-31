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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ πίτσας XXL

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Εξάρτημα για AirfryerΚιτ πίτσας XXL

HD9953/00

Εξάρτημα για Airfryer Κιτ πίτσας XXL

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Χάρη σε αυτό το κιτ για πίτσα της Philips με Airfryer, μπορείτε πραγματικά να γίνετε ειδικοί στην πίτσα. Λόγω του ότι δεν απαιτείται προθέρμανση, μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας πίτσα στο Airfryer σε μόλις 8 λεπτά!

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  • 31 July 2026

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