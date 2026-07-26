ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Εξάρτημα για Airfryer Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

Υποστήριξη

Εξάρτημα για AirfryerΕιδικό κιτ ψησίματος XXL

HD9952/00

Εξάρτημα για Airfryer Ειδικό κιτ ψησίματος XXL

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Χάρη σε αυτό το ειδικό κιτ ψησίματος της Philips με airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, και δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.

  • PDF αρχείο
  • 26 July 2026

Αντιμετώπιση προβλημάτων