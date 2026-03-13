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Premium Airfryer XXL
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος σχάρας XXL
Αξεσουάρ για Philips AirfyerΚιτ ψησίματος σε οικογενειακό μέγεθος
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips
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