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Σειρά 3000 Airfryer XL

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σειρά 3000Airfryer XL

HD9270/70

Σειρά 3000 Airfryer XL

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Quick start guide Philips Essential Airfryer XL

  • PDF αρχείο, 1.1 MB
  • 13 March 2026

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 469.3 kB
  • 13 March 2026

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