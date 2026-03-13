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Σειρά 3000 Airfryer XL
Μη διαθέσιμο πλέον
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HD9270/70
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Quick start guide Philips Essential Airfryer XL
UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Ολα (2)
Πρέπει να αφαιρέσω την ελαστική τάπα από το Airfryer;
Πώς να καθαρίσω το Philips Airfryer μου
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος XL
Εξάρτημα για Airfryer
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips