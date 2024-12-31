Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.