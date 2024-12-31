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Μη διαθέσιμο πλέον
HD9270/70
Τεχνολογία Rapid Air
1,2 κιλά, 6,2 λίτρα
Μαύρο/Ασημί
Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.
Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*
Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες συνταγές με το Airfryer που είναι γευστικές, υγιεινές και γρήγορες. Τις συνταγές για το καθημερινό μαγείρεμα στην εφαρμογή HomeID επιμελούνται ειδικοί διατροφολόγοι.
Κριτικές
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.
Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.