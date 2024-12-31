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  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3000Airfryer XL

HD9270/70

Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
Απολαύστε υγιεινά γεύματα με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, χάρη στην τεχνολογία Rapid Air. Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID για να ανακαλύπτετε εκατοντάδες νόστιμες συνταγές κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην τεχνολογία Rapid Air

Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • 1,2 κιλά, 6,2 λίτρα

  • Μαύρο/Ασημί

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες συνταγές με το Airfryer που είναι γευστικές, υγιεινές και γρήγορες. Τις συνταγές για το καθημερινό μαγείρεμα στην εφαρμογή HomeID επιμελούνται ειδικοί διατροφολόγοι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips

  2. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.

  3. Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID

  4. Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.