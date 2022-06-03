ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Eco Conscious EditionΚαφετιέρα φίλτρου, 1,2L

HD5120/00

4.9
| (18) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4 Βραβεία

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
Απολαύστε την εξαιρετική γεύση και άρωμα του καφέ σας κάθε πρωί. Βιώσιμη σχεδίαση με 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 24%¹, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, και ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά για ένα μικρό βήμα προς ένα πιο πράσινο μέλλον.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με την καφετιέρα Eco Conscious της Phillips

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο

  • 100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²

  • Χωρητικότητα 1,2 L / 10 μεγάλα φλιτζάνια

  • Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

  • Λευκό ματ φινίρισμα

Λειτουργία Aroma twister για εξαιρετική γεύση και πλούσιο άρωμα

Το έξυπνο στόμιο ανακατεύει ομοιόμορφα τον καφέ μέσα στην κανάτα, για πλούσιο, γεμάτο άρωμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φλιτζάνι.

Εξοικονομήστε ενέργεια με γρήγορο χρόνο ετοιμασίας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Εξοικονομήστε ενέργεια με γρήγορο χρόνο ετοιμασίας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Χάρη στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας και επιπλέον ασφάλεια. Για την παρασκευή μιας γεμάτης κανάτας αρκούν 10 λεπτά, για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Βιώσιμη σχεδίαση για ένα πιο πράσινο μέλλον

Βιώσιμη σχεδίαση για ένα πιο πράσινο μέλλον

Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 24%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.9

από 5

18

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

03/06/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Πλεονεκτήματα

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Μειονεκτήματα

Nada a considerar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Πλεονεκτήματα

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Μειονεκτήματα

Volume

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Πλεονεκτήματα

É prática e funciona muito bem.

Μειονεκτήματα

é um pouco grande.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. ¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)

  2. ²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 82% του συνολικού πλαστικού).