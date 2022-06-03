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Μη διαθέσιμο πλέον
100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²
Χωρητικότητα 1,2 L / 10 μεγάλα φλιτζάνια
Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας
Λευκό ματ φινίρισμα
Το έξυπνο στόμιο ανακατεύει ομοιόμορφα τον καφέ μέσα στην κανάτα, για πλούσιο, γεμάτο άρωμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φλιτζάνι.
Χάρη στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας και επιπλέον ασφάλεια. Για την παρασκευή μιας γεμάτης κανάτας αρκούν 10 λεπτά, για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.
Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 24%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.
Βραβεία
4.9
από 5
18
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
almostinho
03/06/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Café excelente
Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.
Πλεονεκτήματα
Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas
Μειονεκτήματα
Nada a considerar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
30/04/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Satisfação a cima de tudo
Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa
Πλεονεκτήματα
Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha
Μειονεκτήματα
Volume
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
foryou
26/04/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente produto!!!
Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.
Πλεονεκτήματα
É prática e funciona muito bem.
Μειονεκτήματα
é um pouco grande.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)
²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 82% του συνολικού πλαστικού).