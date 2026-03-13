ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Eco Conscious Edition Καφετιέρα φίλτρου, 1,2L

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Eco Conscious EditionΚαφετιέρα φίλτρου, 1,2L

HD5120/00

Eco Conscious Edition Καφετιέρα φίλτρου, 1,2L

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 526 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 635.1 kB
  • 24 March 2026

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε