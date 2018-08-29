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Μη διαθέσιμο πλέον
HC5440/80
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
24 ρυθμίσεις μήκους
75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών
Ρυθμιζόμενη χτένα για γένια και θήκη
Ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών με την προηγμένη τεχνολογία DualCut, που συνδυάζει ένα διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό χαμηλής τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής έχει σχεδιαστεί για κοπή τριχών δύο φορές πιο γρήγορα από τις τυπικές κουρευτικές μηχανές Philips. Επίσης, διαθέτει επιπλέον ανθεκτικό περίβλημα προστασίας από ατσάλι για εξαιρετική αντοχή.*
Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα.
Γυρίστε τη ρυθμιστική ροδέλα για να επιλέξετε και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, με 23 ρυθμίσεις μήκους από 1 έως 23 χιλ. και με ακρίβεια 1 χιλ. ανάμεσα σε κάθε μήκος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.
3.8
από 5
98
Κριτικές
ymaglaras
29/08/2018
Ελλάδα
Εξαιρετική κουρευτική
Πολύ καλή και οικονομική κουρευτική μηχανή. Απλός μηχανισμός ρύθμισης μήκους.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
fernando49
26/11/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
MUY RECOMENDABLE
Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Decagu81
07/01/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Aparato muy facil de usar y seguro.
Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips