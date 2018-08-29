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  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 5000Κουρευτική μηχανή

HC5440/80

3.8
| (98) Κριτικές
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
Η ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 διαθέτει ειδική σχεδίαση και κατασκευή ώστε να αντέχει στο χρόνο και να αποδίδει κορυφαία αποτελέσματα. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής, οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και οι ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά και γένια προορίζονται για γρήγορα κουρέματα ακριβείας, κάθε φορά που τη χρειάζεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τεχνολογία DualCut για γρηγορότερο και ακριβέστερο κούρεμα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 5000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 24 ρυθμίσεις μήκους

  • 75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών

  • Ρυθμιζόμενη χτένα για γένια και θήκη

Διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής για λιγότερη τριβή

Διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής για λιγότερη τριβή

Ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών με την προηγμένη τεχνολογία DualCut, που συνδυάζει ένα διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό χαμηλής τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής έχει σχεδιαστεί για κοπή τριχών δύο φορές πιο γρήγορα από τις τυπικές κουρευτικές μηχανές Philips. Επίσης, διαθέτει επιπλέον ανθεκτικό περίβλημα προστασίας από ατσάλι για εξαιρετική αντοχή.*

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα.

24 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα: 0,5-23 χιλ.

24 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα: 0,5-23 χιλ.

Γυρίστε τη ρυθμιστική ροδέλα για να επιλέξετε και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, με 23 ρυθμίσεις μήκους από 1 έως 23 χιλ. και με ακρίβεια 1 χιλ. ανάμεσα σε κάθε μήκος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

98

Κριτικές

29/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική κουρευτική

Πολύ καλή και οικονομική κουρευτική μηχανή. Απλός μηχανισμός ρύθμισης μήκους.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

26/11/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

MUY RECOMENDABLE

Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

07/01/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Aparato muy facil de usar y seguro.

Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

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