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  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Aqua ProΣύστημα σιδερώματος

GC9324/20

4.8
| (41) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πανίσχυρο σιδέρωμα
Το PerfectCare Aqua Pro διαθέτει εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων, ιδανικό για πολύωρο σιδέρωμα και κορυφαία κάθετη βολή ατμού.
Δείτε όλα τα οφέλη

με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Πανίσχυρο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως και 440 γρ.

  • Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού για περισσότερη συνεχόμενη χρήση

Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού για περισσότερη συνεχόμενη χρήση

Η δεξαμενή νερού έχει εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα 2,5 λίτρων, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή για έως και 3 ώρες συνεχόμενα, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε επιπλέον νερό. Επίσης, είναι διαφανής, ώστε να μπορείτε να βλέπετε από κάθε πλευρά πόσο νερό έχει απομείνει για να συνεχίσετε την αποτελεσματική δημιουργία ατμού. Όταν χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό στη δεξαμενή, το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει μεγάλο άνοιγμα που επιτρέπει το εύκολο γέμισμα κάτω από τη βρύση ή εναλλακτικά με μια κανάτα ή μπουκάλι, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Εύκολο και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων

Εύκολο και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων

Η τακτική αφαίρεση των αλάτων προστατεύει το σίδερο και εξασφαλίζει συνεχή κορυφαία απόδοση ατμού. Η αποκλειστικά σχεδιασμένη και στρατηγικά τοποθετημένη λειτουργία Easy De-Calc Plus είναι ο ιδανικός τρόπος για να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου με γεννήτρια ατμού. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε καθαρισμό και αφαίρεση των αλάτων. Όταν η συσκευή είναι κρύα, απλώς αφαιρέστε το πώμα Easy De-Calc, συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο και απορρίψτε τα.

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.8

από 5

41

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο σιδερωμα

Είναι τέλειο σίδερο!!Ξετσαλακωνει και διπλωμένα τα ρούχα!!Το προτεινο σε όλους γιατί είναι το καλύτερο!!

Πλεονεκτήματα

Τέλειο ξετσαλακωμα και γρήγορο!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Μεγάλη δεξαμενή, εύκολο γέμισμα κατά την διάρκεια του σιδερώματος, εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.

Πλεονεκτήματα

Δεξαμενή νερού μεγαλη

Μειονεκτήματα

Τιποτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο δουλευει και με νερό βρύσης

Πλεονεκτήματα

Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο νερό από τη βρύση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 45% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας ECO του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία TURBO