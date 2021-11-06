2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση 6,5 bar
Βολή ατμού έως και 440 γρ.
Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Η δεξαμενή νερού έχει εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα 2,5 λίτρων, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή για έως και 3 ώρες συνεχόμενα, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε επιπλέον νερό. Επίσης, είναι διαφανής, ώστε να μπορείτε να βλέπετε από κάθε πλευρά πόσο νερό έχει απομείνει για να συνεχίσετε την αποτελεσματική δημιουργία ατμού. Όταν χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό στη δεξαμενή, το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει μεγάλο άνοιγμα που επιτρέπει το εύκολο γέμισμα κάτω από τη βρύση ή εναλλακτικά με μια κανάτα ή μπουκάλι, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Η τακτική αφαίρεση των αλάτων προστατεύει το σίδερο και εξασφαλίζει συνεχή κορυφαία απόδοση ατμού. Η αποκλειστικά σχεδιασμένη και στρατηγικά τοποθετημένη λειτουργία Easy De-Calc Plus είναι ο ιδανικός τρόπος για να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου με γεννήτρια ατμού. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε καθαρισμό και αφαίρεση των αλάτων. Όταν η συσκευή είναι κρύα, απλώς αφαιρέστε το πώμα Easy De-Calc, συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο και απορρίψτε τα.
Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.
Βραβεία
4.8
από 5
41
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φακιτσα 3
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Τέλειο σιδερωμα
Είναι τέλειο σίδερο!!Ξετσαλακωνει και διπλωμένα τα ρούχα!!Το προτεινο σε όλους γιατί είναι το καλύτερο!!
Πλεονεκτήματα
Τέλειο ξετσαλακωμα και γρήγορο!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
Kleo1234
04/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προιον
Μεγάλη δεξαμενή, εύκολο γέμισμα κατά την διάρκεια του σιδερώματος, εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.
Πλεονεκτήματα
Δεξαμενή νερού μεγαλη
Μειονεκτήματα
Τιποτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
ΛΕΝΑΝ
04/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο δουλευει και με νερό βρύσης
Πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο νερό από τη βρύση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Σύστημα σιδερώματος
Έως 45% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας ECO του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία TURBO