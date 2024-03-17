ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

PerfectCare Aqua Pro Σύστημα σιδερώματος

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerfectCare Aqua ProΣύστημα σιδερώματος

GC9324/20

PerfectCare Aqua Pro Σύστημα σιδερώματος

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9324/20 - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 17 March 2024

GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual

  • PDF αρχείο, 4.1 MB
  • 30 July 2024

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε