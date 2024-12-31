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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC7840/20

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Ο ισχυρός συνεχής ατμός επιταχύνει τις διαδικασίες σιδερώματος χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Μικρό μέγεθος και ελαφρύ για εύκολη χρήση και αποθήκευση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η πιο μικρού μεγέθους γεννήτρια ατμού της Philips

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως 400 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Το διαφανές δοχείο 1,5 λίτρων επιτρέπει τη συνεχή χρήση για 1,5 ώρα. Δείτε καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το εύκολα στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από αδράνεια

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από αδράνεια

Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311

  2. Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur της Philips