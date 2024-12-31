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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7840/20
Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar
Βολή ατμού έως 400 γρ.
Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Το διαφανές δοχείο 1,5 λίτρων επιτρέπει τη συνεχή χρήση για 1,5 ώρα. Δείτε καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το εύκολα στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.
Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.
Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.
Βραβεία
Κριτικές
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311
Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur της Philips