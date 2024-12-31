Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Το διαφανές δοχείο 1,5 λίτρων επιτρέπει τη συνεχή χρήση για 1,5 ώρα. Δείτε καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το εύκολα στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.