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  • Αποχνουδωτής
  • Αποχνουδωτής
  • Αποχνουδωτής
  • Αποχνουδωτής

Μη διαθέσιμο πλέον

Αποχνουδωτής

GC026/30

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Αποχνουδωτής
Ο αποχνουδωτής της Philips σάς επιτρέπει να αφαιρέσετε εύκολα και γρήγορα τους κόμπους από όλους τους τύπους υφασμάτων. Όλα τα είδη σας, είτε το πουλόβερ είτε η κουβέρτα σας, θα γίνουν ξανά σαν καινούρια!
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Ξαναζωντανέψτε τα παλιά σας υφάσματα στη στιγμή

Αποχνουδωτής

  • Αφαιρεί τα χνούδι από τα υφάσματα

  • Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα

  • Με 2 μπαταρίες AA Philips

Εξαιρετικά πλατιά λεπίδα που καλύπτει μεγάλη επιφάνεια με μία κίνηση

Εξαιρετικά πλατιά λεπίδα που καλύπτει μεγάλη επιφάνεια με μία κίνηση

Η εξαιρετικά πλατιά λεπίδα καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή του υφάσματος ταυτόχρονα και, συνεπώς, χρειάζονται λιγότερες κινήσεις για να κάνετε τα ρούχα σας σαν καινούρια

Η λεπίδα κάνει 8800 περιστροφές/λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των κόμπων

Η λεπίδα κάνει 8800 περιστροφές/λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των κόμπων

Οι λεπίδες περιστρέφονται έως και 8.800 στροφές το λεπτό, για αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση των κόμπων από τα υφάσματά σας

Το δοχείο για τους κόμπους αδειάζει και αφαιρείται εύκολα

Το δοχείο για τους κόμπους αδειάζει και αφαιρείται εύκολα

Το δοχείο, όπου αποθηκεύονται οι κόμποι, αφαιρείται και αδειάζεται εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

18/06/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent product

I love this product, easy to use and do what is promish.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC026/30 Αποχνουδωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC026/30 Αποχνουδωτής

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.