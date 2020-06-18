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Μη διαθέσιμο πλέον
Αφαιρεί τα χνούδι από τα υφάσματα
Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα
Με 2 μπαταρίες AA Philips
Η εξαιρετικά πλατιά λεπίδα καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή του υφάσματος ταυτόχρονα και, συνεπώς, χρειάζονται λιγότερες κινήσεις για να κάνετε τα ρούχα σας σαν καινούρια
Οι λεπίδες περιστρέφονται έως και 8.800 στροφές το λεπτό, για αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση των κόμπων από τα υφάσματά σας
Το δοχείο, όπου αποθηκεύονται οι κόμποι, αφαιρείται και αδειάζεται εύκολα.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ChristinaB1
18/06/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent product
I love this product, easy to use and do what is promish.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC026/30 Αποχνουδωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC026/30 Αποχνουδωτής