Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

Πιο εύκολο σιδέρωμα ατμού με τη θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow. Χρησιμοποιήστε το οριζόντια ή κάθετα για τα σημεία που σιδερώνονται δύσκολα και για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Η μικρή κι ελαφριά σχεδίαση σας βοηθά να το χρησιμοποιείτε παντού και ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε τον ατμό και είστε έτοιμοι!