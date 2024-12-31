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  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

Steam&GoΦορητή συσκευή ατμού

GC362/80

1 βραβείο

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
Πιο εύκολο σιδέρωμα ατμού με τη θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow. Χρησιμοποιήστε το οριζόντια ή κάθετα για τα σημεία που σιδερώνονται δύσκολα και για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Η μικρή κι ελαφριά σχεδίαση σας βοηθά να το χρησιμοποιείτε παντού και ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε τον ατμό και είστε έτοιμοι!
Δείτε όλα τα οφέλη

Χρησιμοποιήστε το κάθετα ή οριζόντια για καλύτερα αποτελέσματα

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

  • 1300 W, έως 24 γρ./λεπτό

  • Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml

  • Αντιθερμική τσάντα αποθήκευσης

Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού για μεγαλύτερη ευκολία

Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού για μεγαλύτερη ευκολία

Χρησιμοποιήστε την παροχή ατμού κάθετα για γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων και φρεσκάρισμα κρεμασμένων ρούχων χωρίς σιδερώστρα. Χρησιμοποιήστε την οριζόντια για τέλεια αποτελέσματα σε δύσκολα σημεία, όπως μανσέτες και γιακάδες. Σε οποιαδήποτε θέση, η ισχυρή συνεχής παροχή ατμού προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow για καλύτερα αποτελέσματα παροχής ατμού*

Θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow για καλύτερα αποτελέσματα παροχής ατμού*

Χάρη στην τεχνολογία SmartFlow, η πλάκα ατμού θερμαίνεται σε βέλτιστη θερμοκρασία, είναι ασφαλής για όλα τα υφάσματα και αποτρέπει τα υγρά στίγματα. Η θερμαινόμενη πλάκα ατμού σάς βοηθά να πιέζετε το ύφασμα κατά την παροχή ατμού οριζόντια και παρέχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα*.

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τα Philips Steam&Go GC310 και GC320, χωρίς θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow.

  2. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.