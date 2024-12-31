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GC362/80
1300 W, έως 24 γρ./λεπτό
Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού
Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml
Αντιθερμική τσάντα αποθήκευσης
Χρησιμοποιήστε την παροχή ατμού κάθετα για γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων και φρεσκάρισμα κρεμασμένων ρούχων χωρίς σιδερώστρα. Χρησιμοποιήστε την οριζόντια για τέλεια αποτελέσματα σε δύσκολα σημεία, όπως μανσέτες και γιακάδες. Σε οποιαδήποτε θέση, η ισχυρή συνεχής παροχή ατμού προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Χάρη στην τεχνολογία SmartFlow, η πλάκα ατμού θερμαίνεται σε βέλτιστη θερμοκρασία, είναι ασφαλής για όλα τα υφάσματα και αποτρέπει τα υγρά στίγματα. Η θερμαινόμενη πλάκα ατμού σάς βοηθά να πιέζετε το ύφασμα κατά την παροχή ατμού οριζόντια και παρέχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα*.
Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.
Βραβεία
Κριτικές
Σε σύγκριση με τα Philips Steam&Go GC310 και GC320, χωρίς θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow.
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.