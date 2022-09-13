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  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

PerfectCare EliteΣύστημα σιδερώματος

GC9635/20

4.8
| (181) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
Το PerfectCare Elite της Philips προσφέρει εξαιρετικό σιδέρωμα και γρήγορα αποτελέσματα. Με την τεχνολογία OptimalTEMP, μπορείτε πλέον να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

  • Μέγιστη πίεση 7,5 bar

  • Βολή ατμού έως και 520 γρ.

  • Δοχείο νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού

Μεγάλο αποσπώμενο δοχείο νερού για εύκολο γέμισμα

Μεγάλο αποσπώμενο δοχείο νερού για εύκολο γέμισμα

Το δοχείο νερού είναι αποσπώμενο ώστε να μπορείτε εύκολα να το γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να το γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.8

από 5

181

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Πλεονεκτήματα

Βάρος και ισχύ

Μειονεκτήματα

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Πλεονεκτήματα

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Μειονεκτήματα

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Το καλύτερο σύστημα σιδερώματος

Το σίδερο ως γνωστόν δεν είναι και το καλύτερο χόμπι της νοικοκυράς όπως και σε μένα το ίδιο! Με το συγκεκριμένο σύστημα σιδερώματος το σιδέρωμα των ρούχων γίνεται παιχνιδάκι , μηδέν αναμονή στο ζέσταμα , το πιο ελαφρύ σίδερο δε σε κουράζει , μεγάλο δοχείο δε γεμίζεις όλη την ώρα , αυτόματο καθαρισμό αλάτων , δεν χρειάζεται να αλλάζεις θερμοκρασία κάθε τρεις και λίγο μη χαλάσεις κάποιο ρούχο αναγνωρίζει από μόνο του το ύφασμα και πείτε μου ποιος δεν έχει ξεχάσει το σίδερο αναμμένο πολλοί από εμάς αρα πολύ σημαντικό αν το ξεχάσεις σβήνει μόνο του σχεδόν δυο χρόνια τώρα το όχι αγαπημένο μου χόμπι έχει γίνει παιχνιδάκι ειδικά μετά της γέννησης του μωρού μου!! Υπέροχο σίδερο!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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