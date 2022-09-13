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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Βολή ατμού έως και 520 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Τεχνολογία OptimalTEMP
Έξυπνος αυτόματος ατμός
Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Βραβεία
4.8
από 5
181
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Πλεονεκτήματα
Βάρος και ισχύ
Μειονεκτήματα
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Πλεονεκτήματα
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Μειονεκτήματα
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ρανια
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Το καλύτερο σύστημα σιδερώματος
Το σίδερο ως γνωστόν δεν είναι και το καλύτερο χόμπι της νοικοκυράς όπως και σε μένα το ίδιο! Με το συγκεκριμένο σύστημα σιδερώματος το σιδέρωμα των ρούχων γίνεται παιχνιδάκι , μηδέν αναμονή στο ζέσταμα , το πιο ελαφρύ σίδερο δε σε κουράζει , μεγάλο δοχείο δε γεμίζεις όλη την ώρα , αυτόματο καθαρισμό αλάτων , δεν χρειάζεται να αλλάζεις θερμοκρασία κάθε τρεις και λίγο μη χαλάσεις κάποιο ρούχο αναγνωρίζει από μόνο του το ύφασμα και πείτε μου ποιος δεν έχει ξεχάσει το σίδερο αναμμένο πολλοί από εμάς αρα πολύ σημαντικό αν το ξεχάσεις σβήνει μόνο του σχεδόν δυο χρόνια τώρα το όχι αγαπημένο μου χόμπι έχει γίνει παιχνιδάκι ειδικά μετά της γέννησης του μωρού μου!! Υπέροχο σίδερο!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος