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  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

PerfectCare Elite PlusΣύστημα σιδερώματος

GC9660/30

4.8
| (181) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
Το σίδερο PerfectCare Elite Plus είναι η γεννήτρια ατμού που προσφέρει ευκολότερο σιδέρωμα και γρηγορότερα αποτελέσματα χάρη στο εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και την έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού, για απόλυτη άνεση. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

  • Βολή ατμού έως και 520 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Τεχνολογία OptimalTEMP

  • Έξυπνος αυτόματος ατμός

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.8

από 5

181

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Πλεονεκτήματα

Βάρος και ισχύ

Μειονεκτήματα

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Πλεονεκτήματα

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Μειονεκτήματα

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Το καλύτερο σύστημα σιδερώματος

Το σίδερο ως γνωστόν δεν είναι και το καλύτερο χόμπι της νοικοκυράς όπως και σε μένα το ίδιο! Με το συγκεκριμένο σύστημα σιδερώματος το σιδέρωμα των ρούχων γίνεται παιχνιδάκι , μηδέν αναμονή στο ζέσταμα , το πιο ελαφρύ σίδερο δε σε κουράζει , μεγάλο δοχείο δε γεμίζεις όλη την ώρα , αυτόματο καθαρισμό αλάτων , δεν χρειάζεται να αλλάζεις θερμοκρασία κάθε τρεις και λίγο μη χαλάσεις κάποιο ρούχο αναγνωρίζει από μόνο του το ύφασμα και πείτε μου ποιος δεν έχει ξεχάσει το σίδερο αναμμένο πολλοί από εμάς αρα πολύ σημαντικό αν το ξεχάσεις σβήνει μόνο του σχεδόν δυο χρόνια τώρα το όχι αγαπημένο μου χόμπι έχει γίνει παιχνιδάκι ειδικά μετά της γέννησης του μωρού μου!! Υπέροχο σίδερο!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.