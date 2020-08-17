Εύκολη χρήση, plug and play!

Εύκολη και εύχρηστη συσκευή plug-and-play. Η Philips SSD κάνει τις καθημερινές σας διεργασίες πιο ομαλές, με καλύτερη ανταπόκριση του συστήματος. Η SSD προσφέρει επίσης στιγμιαία φόρτωση, που σημαίνει μικρότερους χρόνους εκκίνησης και πιο γρήγορο άνοιγμα των εφαρμογών.