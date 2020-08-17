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Μη διαθέσιμο πλέον

SSD

FM02SS050P/00

Εύκολη χρήση, plug and play!

Εύκολη και εύχρηστη συσκευή plug-and-play. Η Philips SSD κάνει τις καθημερινές σας διεργασίες πιο ομαλές, με καλύτερη ανταπόκριση του συστήματος. Η SSD προσφέρει επίσης στιγμιαία φόρτωση, που σημαίνει μικρότερους χρόνους εκκίνησης και πιο γρήγορο άνοιγμα των εφαρμογών.

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Εύκολη χρήση, plug and play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Η αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων εξοικονομεί χώρο

Εξοικονομήστε χώρο με αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων που τοποθετείτε στη μονάδα USB flash

Γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

SSD για εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων

Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των σκληρών δίσκων Philips μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων από και προς τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.