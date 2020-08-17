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Μη διαθέσιμο πλέον
FM02SS050P/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Εύκολη και εύχρηστη συσκευή plug-and-play. Η Philips SSD κάνει τις καθημερινές σας διεργασίες πιο ομαλές, με καλύτερη ανταπόκριση του συστήματος. Η SSD προσφέρει επίσης στιγμιαία φόρτωση, που σημαίνει μικρότερους χρόνους εκκίνησης και πιο γρήγορο άνοιγμα των εφαρμογών.
2 TB
Solid State Drive
Εξοικονομήστε χώρο με αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων που τοποθετείτε στη μονάδα USB flash
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των σκληρών δίσκων Philips μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων από και προς τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
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