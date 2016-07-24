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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9321/09
Τεχνολογία PowerCyclone 4
Πέλμα για σκληρά δάπεδα
Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.
Το πέλμα για σκληρά δάπεδα εξασφαλίζει άριστο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα, ιδιαίτερα στο παρκέ και στα πλακάκια. 1) Η ειδική μαλακή βούρτσα προστατεύει τα δάπεδα από γρατζουνιές. 2) Ο σχεδιασμός με τις μαλακές τρίχες διασφαλίζει την καλύτερη συλλογή σκόνης σε όλα τα σκληρά δάπεδα. 3) Το πέλμα είναι ελαφρύ και διαθέτει ρόδες για εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών σε όλα τα δάπεδα.
Το προηγμένο σχέδιο του δοχείου συλλογής σκόνης σάς επιτρέπει να πετάτε τη σκόνη χωρίς να δημιουργείται σύννεφο. Χάρη στο μοναδικό του σχήμα και τη λεία επιφάνειά του, η σκόνη συλλέγεται στη μία πλευρά του δοχείου και γλιστρά ομοιόμορφα στον κάδο συλλογής σκόνης.
3.4
από 5
34
Κριτικές
AndreasT
24/07/2016
United Kingdom
Very good choice
The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner
carabs
13/01/2015
Italia
potente e comodo da usare
pienamente in linea con le aspettative molto leggera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco
Yaros
20/10/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Cómodo y eficaz
Pequeño, cómodo, potente para su tamaño, fácil de usar, no ocupa mucho sitio, poco ruidoso, ideal para un piso pequeño - medio. El cable, aunque es de tamaño medio, podría ser más largo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirador sin bolsa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirador sin bolsa