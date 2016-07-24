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  • Ολοκληρωμένη απόδοση

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerPro CompactΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9321/09

3.4
| (34) Κριτικές
Ολοκληρωμένη απόδοση
Η νέα PowerPro Compact της Philips προσφέρει πλήρη απόδοση καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα, χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 4 και το ειδικό πέλμα για σκληρά δάπεδα. Το δοχείο συλλογής σκόνης αδειάζει εύκολα, χωρίς να προκαλεί σύννεφα σκόνης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Ολοκληρωμένη απόδοση

  • Τεχνολογία PowerCyclone 4

  • Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.

Πέλμα για καλύτερο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα

Πέλμα για καλύτερο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα

Το πέλμα για σκληρά δάπεδα εξασφαλίζει άριστο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα, ιδιαίτερα στο παρκέ και στα πλακάκια. 1) Η ειδική μαλακή βούρτσα προστατεύει τα δάπεδα από γρατζουνιές. 2) Ο σχεδιασμός με τις μαλακές τρίχες διασφαλίζει την καλύτερη συλλογή σκόνης σε όλα τα σκληρά δάπεδα. 3) Το πέλμα είναι ελαφρύ και διαθέτει ρόδες για εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών σε όλα τα δάπεδα.

Προηγμένο σχέδιο δοχείου συλλογής σκόνης, για εύκολο άδειασμα

Προηγμένο σχέδιο δοχείου συλλογής σκόνης, για εύκολο άδειασμα

Το προηγμένο σχέδιο του δοχείου συλλογής σκόνης σάς επιτρέπει να πετάτε τη σκόνη χωρίς να δημιουργείται σύννεφο. Χάρη στο μοναδικό του σχήμα και τη λεία επιφάνειά του, η σκόνη συλλέγεται στη μία πλευρά του δοχείου και γλιστρά ομοιόμορφα στον κάδο συλλογής σκόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

34

Κριτικές

24/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good choice

The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner

13/01/2015

Italia

Italia

potente e comodo da usare

pienamente in linea con le aspettative molto leggera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco

20/10/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Cómodo y eficaz

Pequeño, cómodo, potente para su tamaño, fácil de usar, no ocupa mucho sitio, poco ruidoso, ideal para un piso pequeño - medio. El cable, aunque es de tamaño medio, podría ser más largo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirador sin bolsa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9321/09 Aspirador sin bolsa

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.