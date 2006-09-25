2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
FC9222/01
2000 W
Απορροφητική ισχύς 400 W
Φίλτρο HEPA 12
AutoClean
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει μοτέρ 2000 Watt που παράγει απορροφητική ισχύ 400 Watt για τέλεια αποτελέσματα.
Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.
Μετά από κάθε καθαρισμό, με το πάτημα ενός κουμπιού προκαλείται δόνηση που τινάζει τη σκόνη από τις πτυχές του φίλτρου στον κάδο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο η ροή του αέρα δεν μπλοκάρει πλέον από σκόνη στο φίλτρο και η απορροφητική ισχύς είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στην αρχή.
Κριτικές