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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9202/01
2000 W
HomeCare
Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt της Marathon παράγει πολύ υψηλή ισχύ αναρρόφησης στην κατηγορία της. Η αποτελεσματική της σχεδίαση την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη.
Χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου, η Marathon διατηρεί υψηλό επίπεδο απορροφητικής ισχύος με την πάροδο του χρόνου, εκεί που οι συνηθισμένες ηλεκτρικές σκούπες χάνουν γρήγορα την απορροφητικότητά τους καθώς γεμίζει η σακούλα συλλογής σκόνης ή φράζει το φίλτρο τους.
Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.
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