Επαγγελματικός καθαρισμός

Χάρη στο κυκλωνικό φίλτρο νέας τεχνολογίας της Philips, η σκούπα Marathon χωρίς σακούλα προσφέρει απορροφητική ισχύ που διαρκεί. Ο αποδοτικός σχεδιασμός της και το μοτέρ των 2000 W παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ στην κατηγορία της, ενώ είναι η πιο αθόρυβη σκούπα χωρίς σακούλα της αγοράς.