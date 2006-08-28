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  • Επαγγελματικός καθαρισμός
  • Επαγγελματικός καθαρισμός
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  • Επαγγελματικός καθαρισμός
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Μη διαθέσιμο πλέον

MarathonΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9202/01

Επαγγελματικός καθαρισμός
Χάρη στο κυκλωνικό φίλτρο νέας τεχνολογίας της Philips, η σκούπα Marathon χωρίς σακούλα προσφέρει απορροφητική ισχύ που διαρκεί. Ο αποδοτικός σχεδιασμός της και το μοτέρ των 2000 W παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ στην κατηγορία της, ενώ είναι η πιο αθόρυβη σκούπα χωρίς σακούλα της αγοράς.
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με μεγάλη καθαριστική ισχύ και μεγάλη διάρκεια

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  • 2000 W

  • HomeCare

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt της Marathon παράγει πολύ υψηλή ισχύ αναρρόφησης στην κατηγορία της. Η αποτελεσματική της σχεδίαση την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη.

Κυκλωνικό φίλτρο υψηλής απόδοσης για ισχύ απορρόφησης που διαρκεί

Χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου, η Marathon διατηρεί υψηλό επίπεδο απορροφητικής ισχύος με την πάροδο του χρόνου, εκεί που οι συνηθισμένες ηλεκτρικές σκούπες χάνουν γρήγορα την απορροφητικότητά τους καθώς γεμίζει η σακούλα συλλογής σκόνης ή φράζει το φίλτρο τους.

Φίλτρο EPA 12 με 99,5% φιλτράρισμα της σκόνης

Φίλτρο EPA 12 με 99,5% φιλτράρισμα της σκόνης

Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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