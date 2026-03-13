ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Performer Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerformerΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9165/01

Performer Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF αρχείο, 13.9 MB
  • 13 March 2026

Ασύγκριτο επίπεδο απορρόφησης για εύκολο καθαρισμό: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς FC916x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η σειρά FC916x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε