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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9165/01
PerfectCare
Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.
Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, διαθέτει πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση της σκόνης από γωνίες και καμπύλες, και μπροστινό άνοιγμα για απορρόφηση των μεγάλων κομματιών. Έτσι, επιτυγχάνετε άμεση καθαριότητα με κάθε κίνηση.
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