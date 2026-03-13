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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC9162
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Ασύγκριτο επίπεδο απορρόφησης για εύκολο καθαρισμό: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς FC916x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η σειρά FC916x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.