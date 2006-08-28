2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
FC9162
Ισχυρή σκούπα ParquetCare
Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.
Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα λιγότερο συχνά.
Κριτικές