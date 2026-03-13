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Performer Active Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Performer ActiveΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8575/09

Performer Active Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8575/09 - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 355.4 kB
  • 13 March 2026

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